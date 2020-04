Fáilte curtha roimh thar-rolladh scéim Sparántachtaí Gaeltachta Líófa go 2021 - Ó Donnghaile

Tá fáilte curtha ag an Seanadóir Niall Ó Donnghaile roimh fhógra ón Aire Deirdre Hargey go mbeidh deis ag achan duine a fuair Sparántacht Gaeltachta ó Líofa le haghaidh na bliana 2020 freastal ar na coláistí samhraidh an bhliain seo chugainn.

Leanann cinneadh an Aire cinneadh na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, cúrsaí Gaeltachta an tsamhraidh seo linn a chur ar ceal de bharr na géarchéime sláinte Covid-19.

Dúirt an Seanadóir Ó Donnghaile;

"Is maith an cinneadh a rinne an tAire Hargey inniu lena dtugtar faoiseamh áirithe do thuismitheoirí agus daltaí ar dhóigh leo go gcaillfidís amach ar chúrsa na bliana seo agus na bliana seo chugainn fosta.

"Beidh deis ag achan duine ar éirigh leo i mbliana, freastal ar chúrsa an bhliain seo chugainn. Faigheann an iliomad daltaí taithí sóisialta, cultúir agus oideachais agus tá cinntiú i gcinneadh an Aire Hargey inniu go mbeidh an taithí dearfach céanna ag ógánaigh an bhliain seo chugainn.

"De réir chinneadh an Aire fanfaidh na hiarlaisí i seilbh na gColáistí féin rud a chuideoidh leo i leith costaisí reatha le linn na tréimhse deacra seo againn.

”Leanfaidh Sinn Féin orainn ag cur brú ar an Aire Kyne, go n-eiseoidh sé amlíne maidir le pacáistí tacaíochta do na Coláistí is na Mná Tí.”