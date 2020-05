“Extremely disappointing” Leaving Cert language gap must be rectified immediately - Donnchadh Ó Laoghaire TD

Sinn Féin Education spokesperson Donnchadh Ó Laoghaire has said the news that the online portal for the Leaving Cert is available only through English is “extremely disappointing”, shows a lack of respect to those in Irish-medium education and from Gaeltacht backgrounds undertaking the leaving cert, and must be rectified by the Department of Education immediately.

Teachta Ó Laoghaire said;

“It is extremely disappointing and shows a lack of respect towards students in Gaelscoileanna across the State that the new portal for Leaving Cert students is unavailable through Irish.

“It is a basic right to live your life and access State services through Irish.

“Regardless of your background, Irish is an open, modern language and Sinn Féin will ensure it is protected and supported accordingly.

“We have a duty to stand with the Irish language and Gaeltacht communities, and see that the Irish language is protected in our education system.

“Sinn Féin will be raising this urgent matter with Minister McHugh and the Department of Education to see it rectified at the earliest possibility.”

“An-díomá” go bhfuil an tairseach do daltaí Ardteiste ach amháin i mBéarla

Deir úrlabhraí Oideachais Shinn Féin Donnchadh Ó Laoghaire go bhfuil “an díomá” ar an nuacht go bhfuil an tairseach nua do daltaí Ardteiste ach amháin i meán Béarlach, ag éigean daltaí i nGaelscoileanna agus sa Ghaeltacht é a lionadh amach i mBéarla.

Deir an Teachta Ó Laoghaire;

“Is ceart bunúsach é an ceart do shaol a chaitheamh trí Ghaeilge in Éirinn agus chun idirgníomhú le seirbhísí poiblí.

"Is linne uile í an Ghaeilge ar an oileán seo. Is cuma cén cúlra atá againn, is linne í ár theanga dhúchais.

"Tá sé suas dúinne í a chosaint, í a chaomhnú, agus í a chur chun cinn mar teanga bheo.

"Tá dualgas orainn tacú le phobal na Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus sa córas oideachais freisin.

“Beidh Sinn Féin á léiriú an géar ghá leis an bearna seo a bheith ceartaithe leis an Roinn Oideachais agus an t-Aire McHugh.”

