Cuireann MacManus fáilte roimh Toscaireacht ‘Mná sa Cheannaireacht’ chuig Parlaimint na hEorpa.

Cuireann MacManus fáilte roimh Toscaireacht ‘Mná sa Cheannaireacht’ chuig Parlaimint na hEorpa.

I measc an Toscaireacht bhí ionadaithe ó Dhún na nGall, Gaillimh, Liatroim, Maigh Eo, Ros Comáin agus Sligeach. Bhí na ionadaithe sa Bhruiséil ar chuireadh ó Fheisire Eorpach de chuid Shinn Féin.

Duirt Chris MacManus: “Ba mhór an onóir agus pribhléid a bhí ann chun fáilte a chur roimh Toscaireacht seo, ‘Mná sa Cheannaireacht. Bhí cúpla lá thar a bheith spreagúil againn. Bhí sé iontach comhrá a bheith againn le na toscairí agus iad sa Bhruiséil. Gach ceann ina cheannaire ina bpobail féin agus aghaidh a thabhairt ar neamhionannas gach lá. Ba ambasadóirí den scoth iad gach duine acu dá réigiúin agus eagraíocht. Táim ag súil go mór le dul i dteagmháil le gach duine acu, chun go mbeidh muid ag obair ar thionscadail ar leith sa todhchaí."

"Bhí go leor grúpaí Pobail Sibhialta ó cheann ceann na hIarthar agus an Iarthuaisceart ar an Toscaireacht. Ina measc bhí Ghrúpa Mná Aremoja, Comharchumann Forbartha Pobail Inis Oírr, Seirbhís Gníomhaíochta Frithdhomhanda i gcoinne Dhíobhála Teaghlaigh, Ionad Seachtrach Gort, Gluaiseacht um Shaol Neamhspleách Éireann, Ionad Naomh Pádraig Dobhar, Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann, Ceardchumann Mandate, Refugee Book and SIPTU agus SIPTU (earnáil Oideachais Luath-Óige)."

I rith an dhá lá ghlac an Toscaireacht, ina raibh ionadaithe ó Dhún na nGall, Gaillimh, Liatroim, Maigh Eo, Ros Comáin agus Sligeach, pháirt i gclár oibre gnóthach, ina raibh cuairt ar Parlamentarium an AE, ina bhfuil taispeántas idirghníomhach ann.

Bhí turas ag an Toscaireacht ansin don Pharlaimint na hEorpa. agus bhí deis seisiún ceisteanna agus freagraí acu san ionad cuairteoirí. Ansin bhí caint acu, le Chris MacManus FPE.

Ar an dara lá den Thoscaireacht go dtí an Bruiséil, bhí an béim ar cruinniú comhchéime i bParlaimint na hEorpa. Chur MacManus tús leis an cruinniú comhchéime agus bhí cuir i láthair acu le Greet Vermeylen, of DG JUST ó an Coimisiún Eorpach. a thug léargas ginearálta ar ceist inscne.

Ansin chuala ó Francis Fitzgerald FPE faoi an Treoir maidir le foréigean in aghaidh na mban agus foréigean teaghlaigh a chomhrac. Bhí deis acu chomh maith chun eisteacht le Nike Ogen Domestic Violence Action Service and Diversity i Sligeach.

Ansin bhí cuir i láthair acu ó Charlotte Balavoine, comhairleoir an Ghrúpa Clé don Choiste Comhionannas Inscne. Labhair sí ar 'Dearcadh Clé ar Cheisteanna Inscne', a bhí ina chuid aontaíochta leis an gcur chuige a rinne Anna Schröder, Ceann na hoifige AE de Rosa Luxembourg.

Tháinig seisiún na maidine chun críche le caint ar “Mná ag rith le haghaidh oifig pholaitiúil”, ina raibh caint acu le Alyssa Ahrabare ó Advocacy and Legal Officer of the European Network of Migrant Women. Ansin bhí caint acu le Rosaleen Lally a oibríonn le Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann, ina mbeidh iarrthóir do Shinn Féin i Béal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo.

Tar éis briseadh bhí cruinniú comhchéime ina raibh béim ar trasnachas, ag tosú le cearta Míchumais agus ceist inscne. bhí caint acu le Catherine Naughton ó Fóram Eorpach Daoine faoi Mhíchumas agus Aisling Smith as Sligeach ó Maireachtáil Neamhspleách na hÉireann.

Ansin bhí cur i láthair acu ar chearta an Lucht Oibre agus inscne ó Isabelle Schömann, Ceardchumann an Eorap. ansin bhí caint acu le Deborah Reynolds as Gaillimh a oibríonn ar Oideachas Luath-Óige do SIPTU.

Bhí an béim ar fhorbairt an Chomhphobail tríd gné na hinscne. D'oscail Anne Rozario as an Gort, Contae na Gaillimhe an seisiún le ionchur ó Chloe O’Malley, Comhar Caomhán Teo Inis Oírr. Tá cónaí ar Chloe ar Oileáin Árann agus tá sí ag cur chun cinn do polasaithe agus maoiniú d´ár n-oileán.

Tháinig an chomhdháil chun críoch le seisiún ceisteanna agus freagraí, a thug deis de na ionadaigh ábhair ar leith a ardú dá n-eagraíochtaí agus dá réigiúin. Bhí David Kerr, ó oifig Coimisinéir Dalli i láthair freisin, agus bhí deis aige ceisteanna ina raibh bhaint acu leis an Coimisiún a fhreagairt. Ansin bhí cúpla focal buíochais le rá ag Chris MacManus FPE. Ag caint tar éis an comhdháil dúirt MacManus “Dhá lá an-ghnóthach a bhí ann a thug deis do gach ionadaí rud éigin a tabhairt go dtí an mbord. Tá na toscaireachtaí seo fíor-thábhachtach chun eolas a chur ar fáil domsa do m´obair i bParlaimint na hEorpa, agus rochtain dhíreach a thabhairt do Ghrúpaí na Sochaí Sibhialta ó mo toghcheantar féin ar na hInstitiúidí Eorpacha.”

Críoch an Fheisire Eorpach de chuid Shinn Féin le trí buíochas a ghabháil le gach duine a bhí ar an Toscaireacht. “Bhí sé iontach a bheith in ann an toscaireacht seo a óstáil. Is dóigh liom go bhfuil go leor ceisteanna tábhachtacha clúdaithe againn an tseachtain seo. Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil le gach toscaire as a bheith i láthair agus go deimhin le mo fhoireann féin anseo sa Bhruiséil agus sa bhaile as toscaireacht iontach a eagrú.” DEIREADH