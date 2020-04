‘Breis agus 1500 duine chun páirt a ghlacadh i ranganna Gaeilge ar líne’ – Kearney

Chláraigh breis agus 1500 duine le ranganna Gaeilge atá le toiseacht sna laethanta romhainn, dár le Cathaoirleach Náisiúnta Shinn Féin Declan Kearney.

“Cuirfidh Sinn Féin tús le sraith de ranganna Gaeilge ar líne do dhaoine ag achan leibhéal an tseachtain seo. Beidh idir glan foghlaimeoirí agus foghlaimeoirí atá oilte go maith ag glacadh páirte.

“B’éigean do dhaoine fud fad na hÉireann athruithe suntasacha a dhéanamh ar shaolta s’acu de dheasca na géarchéime COVID-19 agus na bearta riachtanacha atá curtha i bhfeidhm le srian a chur ar an ghalar á scaipeadh.

“Tá sé ríthábhachtach go gcoinníonn daoine aigne aclaí, cá bhfuil a shárú le fáil na bheith ag foghlaim nó ag cuir le d’eolas faoinár dteanga náisiúnta?

“Chláraigh breis agus 1500 duine in achan cheann dár 32 contae le freastal ar na ranganna seo arna múinfear ag gníomhaithe páirtí agus Gaeilgeoirí tiomanta eile le cuidiú Zoom.

“Más suim le haon duine freastal ar na ranganna nó cuidiú a thabhairt ag múineadh, téigh i dteagmháil linn ar ríomhphost; [email protected].” CRÍOCH

‘Over 1500 people to take part in online Irish lessons’ – Kearney

Over 1500 people have signed up for Irish language classes which are set to begin in the coming days, Sinn Féin National Chairperson Declan Kearney has said.

“This week Sinn Féin will begin a series of online Irish language classes for people at all levels, from beginner to advanced.

“People across Ireland have had to make major changes to their lives as a result of the COVID-19 emergency and necessary measures put in place to help stop the spread.

“It’s important that people keep an active mind and what better way to do that than by learning or advancing your knowledge of the native language.

“Over 1500 people from across the 32 counties have already registered for these classes which will be carried out by party activists and other passionate Gaeilgeoirí using Zoom.

“Anybody who can help with teaching a class or wants to sign up for the lessons, can get in touch by dropping us an email at [email protected].”